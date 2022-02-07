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YÜKSEKOVA'DA MENDERESLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

YÜKSEKOVA'DA MENDERESLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

07.02.2022 09:56

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, sıfırın altında 20 derece hava sıcaklığında buz tutan dereler, sıcaklığın artmasıyla çözülmeye başladı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, sıfırın altında 20 derece hava sıcaklığında buz tutan dereler, sıcaklığın artmasıyla çözülmeye başladı. Kar yığınları arasındaki mendereslerin oluşturduğu görsel güzellik ise drone ile havadan görüntülendi.

Yüksekova'nın Cilo Dağları eteklerinde bulunan Nehil Çayı, Kadıköy, Adaklı, Aksu ve Köprücük derelerinde oluşan büyük menderesler drone ile havadan görüntülendi. Bölgedeki hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi ile birlikte buz tutan ve havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte çözülmeye başlayan dere yataklarının oluşturduğu görüntü ise seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Bölgede fotoğraf çeken doğa fotoğrafçısı Erhan Karahan, "Yüksekova'da havaların ısınmasıyla beraber cilo dağı eteklerindeki menderesler görünmeye başladı. Bizde bunları fotoğraflamak için geldik. Çok güzel bir görsel şölen sağlıyor. Dronla havadan çekiyoruz. Çünkü yukardan kuş bakışı olarak baktığında daha güzel bir görsel sunuyor bize kar kalığınlığından dolayı yürüyerek oraya gidip çekmek gibi bir imkanımız yok. Dronla çekip güzel görüntüler elde ettik." dedi

YÜKSEKOVA'DA MENDERESLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
YÜKSEKOVA'DA MENDERESLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
YÜKSEKOVA'DA MENDERESLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

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Yüksekova, Kadıköy, Drone, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YÜKSEKOVA'DA MENDERESLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: YÜKSEKOVA'DA MENDERESLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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