Yüksekova'da 'Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Sınavı' Yapıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odasının (YÜTSO) ev sahipliğinde 'Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Sınavı' yapıldı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odasının (YÜTSO) ev sahipliğinde 'Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Sınavı' yapıldı.



YÜTSO ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) işbirliğinde ikinci el araç alım satım alanında çalışanlara yönelik 'Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Sınavı' yapıldı. YÜTSO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Pınar, Meclis Başkanı İzzettin Metin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Akın ve Sayman Üyesi Fatih Arslan da sınav alanında hazır bulundular. - HAKKARİ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yerli Üretim Mini Ada Robotlar İstanbul Havalimanı'nda Yolculara Yön Tarifi Yapacak

Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye Çıkışı: Türkiye 'Gireceğim' Derse Girer

Sağlık Kuruluşlarında 86 Bin Ton Tıbbi Atık Toplandı

Türkiye'den Kaçıp Fransa'ya Sığınan Cem Uzan, Ülkeye Geri Dönebilir