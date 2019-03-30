Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Mezra Yoluna Çığ Düştü

Yüksekova'da Mezra Yoluna Çığ Düştü

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyüne çığ düştü.

Yüksekova'da Mezra Yoluna Çığ Düştü, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyüne çığ düştü. Yüksekova'da 4 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, ilçeye 44 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyüne çığ düştü. Çığ nedeni ile mezra yolu ulaşıma kapandı. Kısa sürede çığın düştüğü bölgeye gelen karla mücadele ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

(Metin Tek/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:41 Kaynak: İHA

Hakkari, Yüksekova, Güncel
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