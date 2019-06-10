Yüksekova'da misket büyüklüğünden dolu yağdı
6 saat önce
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde misket büyüklüğünde dolu yağdı.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:26 Kaynak: İHA
HAKKARİ (İHA) – Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde akşam saatlerinde misket büyüklüğünde dolu yağdı.
İlçe merkezinde öğle saatlerine kadar yüzünü gösteren güneşli havanın ardında akşam saatlerinde birden bastıran misket büyüklüğündeki dolu şaşırttı. Dolu yağışı sürücüleri olduğu kadar yayalara da zor anlar yaşattı. Etkili olan dolu yağışı, daha sonra yerini yağmura bıraktı. - HAKKARİ
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