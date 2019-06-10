Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da misket büyüklüğünden dolu yağdı
Son Dakika Güncel Haber

Yüksekova'da misket büyüklüğünden dolu yağdı

6 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde misket büyüklüğünde dolu yağdı.

Yüksekova'da misket büyüklüğünden dolu yağdı, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde misket büyüklüğünde dolu yağdı.

İlçe merkezinde öğle saatlerine kadar yüzünü gösteren güneşli havanın ardında akşam saatlerinde birden bastıran misket büyüklüğündeki dolu şaşırttı. Dolu yağışı sürücüleri olduğu kadar yayalara da zor anlar yaşattı. Etkili olan dolu yağışı, daha sonra yerini yağmura bıraktı. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:26 Kaynak: İHA
Dolu Yağışı, Hakkari, Yüksekova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PKK'lı teröristler yol çalışması yapan işçilere saldırdı: 2 ölü, 1 yaralı CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun VIP krizinin detaylarını anlattı: İmamoğlu valiye "it" demedi Suriyeli göçmenler İstanbul diye Tarsus'a bırakıldı İşte ABD'deki helikopter kazası sonrası ilk görüntüler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 01:09:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da misket büyüklüğünden dolu yağdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]