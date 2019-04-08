Yüksekova'da Mutlu Bir Nijeryalı

SAYİM HARMANCI - Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta mücadele eden Yüksekova
Belediyespor'da forma giyen Nijeryalı Oluwafemi Solomon Adeeko, sahanın yanı sıra ilçe merkezinde de vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.
Bir dönem Sakarya
, Tekirdağ
, Iğdır
ve Şanlıurfa
'daki bazı amatör takımlarda forma giyen 28 yaşındaki forvet oyuncusu Adeeko, şimdi de sezon başında transfer olduğu Yüksekova Belediyespor'un başarısı için ter döküyor.
Geldiği günden bu yana arkadaşlarıyla uyumu ve enerjisiyle takımın en sevilen futbolcularından biri olan Adeeko, fizik gücü, tecrübesi ve performansıyla da takımın elde ettiği galibiyetlerde önemli rol oynuyor.
Arkadaşlarının "Femi" olarak seslendiği Adeeko, kısa sürede ilçedeki sosyal hayata da alışarak vatandaşların sevgisini kazanmayı başardı.
İlçenin maskotu oldu
İlçe merkezinde vatandaşlarla çay içen, sohbet eden, arkadaşlarıyla oyun oynayan Nijeryalı futbolcuyu görenler, fotoğraf çekerek, ilgi gösteriyor.
Adeeko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıldır Türkiye
'de olduğunu ve değişik kulüplerde futbol oynadığını anlattı.
Geçen sene Hakkari
Zapspor'da oynadığını belirten Adeeko, " Elverişsiz hava şartları yüzünden özellikle ikinci devre benim açımdan zor geçiyor. Ona rağmen iyi gidiyor. Sakarya'da, Şanlıurfa'da, Iğdır'da, İstanbul
'da da oynadım. Bu sene Yüksekova'dayım. Arkadaşlar çok iyi. Yüksekova güzel, insanları da iyi." dedi.
Nijerya'da özellikle 8 ay havaların çok sıcak geçtiğini anlatan Adeeko, şunları kaydetti:
"Burası soğuk ve çok kar yağıyor. Ailemi de o yüzden getiremedim. Buranın yemeklerini, insanlarını seviyorum. Sokakta insanlar benimle fotoğraf çektirmek istiyorlar. Yüksekova'dan memnunum. Çarşıya çıkıyoruz, kahvede oturuyoruz, çay içiyoruz. Bazen playstation oynuyoruz. Takımın başarısı için mücadele ediyoruz. Kar
içinde idman yapıyoruz. Daha önce bu şekilde hiç idman yapmadım ama iyi gidiyor."
Yüksekova Belediyespor Teknik Sorumlusu Ahmet Önver de sezon başında 4-5 transfer yaptıklarını bildirerek, "Şu an orta sıralardayız. Kalan maçları da bitirip, sezon sonunda yapacağımız baraj maçı var. Onu da kazanıp tekrar BAL Ligi'nde devam etmek istiyoruz. Femi çok farklı bir kişilik. Çok beyefendi bir insan, çok düzgün bir karakter. Her futbolcumuz gibi onun da takıma katkısı var. Femi Yüksekova'yı seviyor, biz de onu seviyoruz." ifadelerini kullandı.