HAKKARİ Yüksekova'da narkotik köpeği 'Tipi' ile kamyonette yapılan aramada 204 kilo 'eroin' ele geçirildi - Son Dakika

HAKKARİ Yüksekova'da narkotik köpeği 'Tipi' ile kamyonette yapılan aramada 204 kilo 'eroin' ele geçirildi
19.03.2021 20:15
Yüksekova'da narkotik köpeği 'Tipi' ile kamyonette yapılan aramada 204 kilo 'eroin' ele geçirildiHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerince yapılan kontrollerde durdurulan kamyonetin dorsesinde, narkotik köpek 'Tipi' ile yapılan aramada 204 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.
Yüksekova'da narkotik köpeği 'Tipi' ile kamyonette yapılan aramada 204 kilo 'eroin' ele geçirildi
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerince yapılan kontrollerde durdurulan kamyonetin dorsesinde, narkotik köpek 'Tipi' ile yapılan aramada 204 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüksekova ilçesinden batı illerine sevk edilmek üzere yüklü miktarda uyuşturucu ihbarı aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldığı bir kamyoneti ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurdu. Narkotik köpeği 'Tipi' ile yapılan aramada kamyonetin dorsesinde 204 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili sürücü gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
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