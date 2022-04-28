Yüksekova'da nesli tükenmekte olan 'balaban kuşu' bulundu - Son Dakika
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Yüksekova'da nesli tükenmekte olan 'balaban kuşu' bulundu

28.04.2022 13:27

Yüksekova'da nesli tükenmekte olan 'balaban kuşu' bulundu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir evin bahçesinde nesli tükenmekte olan 'balaban kuşu' bulundu.

Yüksekova'da nesli tükenmekte olan 'balaban kuşu' bulundu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir evin bahçesinde nesli tükenmekte olan 'balaban kuşu' bulundu.

Yüksekova ilçesinde bir vatandaş tarafından öğle saatlerinde evinin bahçesinde bitkin düşmüş ve nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alan 'balaban kuşu' bulundu. Yiyecek verilen kuş için gelen veteriner hekim, ilk kontrollerde balaban kuşunun kanadında ezilme olduğunu tespit etti.

Balaban kuşu tedavisinin yapılması için ilçedeki hayvan barınağına götürüldü. Barınakta bir hafta boyunca gözlem altında tutulacak olan balaban kuşunun iyileştikten sonra tekrar doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

Balaban kuşunun nesli tükenmekte olan bir kuş türü olduğunu ifade eden Veteriner Cihat Dilce, "Balaban kuşumuz, duyarlı bir ailemiz tarafından evin bahçelerinde bulunmuş. Hemen bize haber verdiler. Bizde geldik ve ilk tedavisini yaptık. Buradan barınağa götürüp orda tedavisini sürdüreceğiz. Tedavisinin ardından tekrar doğal ortamına bırakacağız. Özellikle bu ailemizi tebrik ediyoruz. Böyle nesli tükenmek üzere olan kuş türünü evlerine alarak hayata kazandırdılar. Aileye çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Yüksekova'da nesli tükenmekte olan 'balaban kuşu' bulundu
Yüksekova'da nesli tükenmekte olan 'balaban kuşu' bulundu
Yüksekova'da nesli tükenmekte olan 'balaban kuşu' bulundu
Yüksekova'da nesli tükenmekte olan 'balaban kuşu' bulundu

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Yüksekova, Veteriner, Hakkari, Balaban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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