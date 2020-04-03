Yüksekova'da nisan ayında lapa lapa kar yağışı - Son Dakika

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Yüksekova'da nisan ayında lapa lapa kar yağışı
6 saat önce
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde yağan lapa lapa kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde yağan lapa lapa kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede günlerdir aralıklı yağan yağmurdan sonra akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı vatandaşı şaşırttı. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı, sürücülere de zor anlar yaşattı.
Yetkililer ise İpekyolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücüleri hız limitleri konusunda uyardı. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:41 Kaynak: İHA
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