Yüksekova'da oduncuların kış hazırlığı - Son Dakika

Yüksekova'da oduncuların kış hazırlığı

10.10.2020 09:44
Yüksekova'da oduncuların kış hazırlığı, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk havaların başladığı bugünlerde, oduncuların kış hazırlıkları başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk havaların başladığı bugünlerde, oduncuların kış hazırlıkları başladı.

Kış mevsiminin kendisini hissettirdiği Yüksekova'da her yıl olduğu gibi bu yılda oduncular yoğun mesai harcayarak kestikleri odunları vatandaşlara satıyor. Haziran ayından bu yana kışa hazırlanan oduncuların yüzü gülerken, kent merkezi ve mahallelerde bulunan vatandaşların talep gösterdiği odunlar kış hazırlığı için ilgi görüyor. İlçenin Van İpekyolu Caddesi üzerinde odun satan esnaf Naci Ayhan, "Bu sene kışımız erken geldi. Erken gelmesi sebebi ile halkımız için kışın yakacak odun, kömür ihtiyacını karşılıyoruz. Bizde vatandaşların mağdur olmaması için odunlarımızı hazır hale getirdik. Bizim bölgenin coğrafi kışı malum çetin geçiyor. Kışımızda çok uzun sürüyor. Uzun sürmesi nedeniyle, bölgemizde doğal gaz yok inşallah kısa zamanda da gelir şehrimize. Doğal gazda olmadığı için bölgede odun ve kömüre çok ihtiyaç duyuruluyor. Bizde bu ihtiyaç neticesinde halkımıza bu hizmeti sunup karşılıyoruz" dedi. - HAKKARİ

Yüksekova'da oduncuların kış hazırlığı
Yüksekova'da oduncuların kış hazırlığı
Yüksekova'da oduncuların kış hazırlığı
Yüksekova'da oduncuların kış hazırlığı
Yüksekova'da oduncuların kış hazırlığı
Yüksekova'da oduncuların kış hazırlığı
Yüksekova'da oduncuların kış hazırlığı

Yüksekova, Haziran, Hakkari, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yüksekova'da oduncuların kış hazırlığı - Son Dakika

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