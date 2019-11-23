Yüksekova'da öğretmenler 30 bin aileyi evinde ziyaret etti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bin 750 öğretmen, 30 bin aileyi ziyaret etti.

İlçede veli-okul işbirliğini geliştirmek ve öğrencilerin okula ilgisini artırmak için ilçede görev yapan öğretmenler, ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2023 eğitim vizyonu hedefleri doğrultusunda aile ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ailelerle güçlü bir iletişim kurduklarını anlatan Canlı, "Ailelerimizin samimi ve sıcak karşılamalarına tanık olduk. Bunun yansımalarını inşallah okullarımızda ve sınıflarımızda hissedeceğiz. Emeği geçen öğretmenlerimize ve de ailelerimize teşekkür ederim." dedi.