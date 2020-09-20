Yüksekova'da öğretmenler, öğrencileri için okullarını hazırlıyor - Son Dakika

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Adaklı Köyü İMKB Şehit Piyade Er Lezgin Han İlk ve Ortaokulu'nda görevli idareci ve öğretmenler okullarını yeni eğitim yılına hazırlıyor. Okulun boyasını ve temizliğini yapan öğretmenler, bir yandan da öğrencilerine kavuşacakları günü bekliyor.

Yüksekova'ya 15 kilometre uzaklıktaki Adaklı Köyü İMKB Şehit Piyade Er Lezgin Han İlk ve Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenler, pazartesi başlayacak yeni eğitim öğretim yılı için okullarını hazırlamaya başladı. Öğretmenler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün verdiği boya desteğiyle 320 öğrencinin eğitim gördüğü 16 derslikli okullarını boyayıp, temizliğini yaptı.