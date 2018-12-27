Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Okullar Tatil Edildi

Yüksekova'da Okullar Tatil Edildi

18 dakika önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Yüksekova'da Okullar Tatil Edildi, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksekova Kaymakamlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle ilçedeki tüm okulların yarın için tatil edildiği bildirildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:59 Kaynak: İHA

Hakkari, Yüksekova, Güncel
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