Yüksekova'da Okullar Tatil Edildi

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Soğuk ve Karlı Hava Yüzünden, Hamsi Fiyatları Yüzde 300 Zamlandı

Dolar Güne Nasıl Başladı! İşte Güncel Rakamlar

Yavuz Bingöl Tarafından Okullara Bağışlanacak Olan 84 Bin Bağlamadan 3 Ayda 95 Tane Bağışlandı