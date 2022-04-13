Yüksekova'da okuma yazma kurslarından 5 bin 507 kişi yararlandı - Son Dakika
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Yüksekova'da okuma yazma kurslarından 5 bin 507 kişi yararlandı

13.04.2022 12:20
Yüksekova'da okuma yazma kurslarından 5 bin 507 kişi yararlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Halk Eğitimi Merkezince açılan okuma yazma kurslarından 4 yılda 5 bin 507 kişi faydalandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Halk Eğitimi Merkezince açılan okuma yazma kurslarından 4 yılda 5 bin 507 kişi faydalandı.

Yüksekova Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü "Nerede Kalmıştık" projesi kapsamında açtığı okuma yazma kurslarıyla kadınlar okuma yazma öğrenme imkanına kavuştu.

İlçede 2018 yılında başlatılan seferberlik kapsamında bugüne kadar açılan 710 kurstan 5 bin 507 kişi faydalandı, 3 bin 211 kursiyer ise sertifika almaya hak kazandı.

İlerlemiş yaşlarına rağmen kursa katılan bazı kadınlar, okuma yazmayı öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.

Merkez Müdürü Kenan Canan, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan eğitim seferberliği projesi kapsamında ülke genelinde başlatılan okuma yazma seferberliğinin ilçede de ilgi gördüğünü söyledi.

Kadınların okuma yazma öğrenmek için kursa gelmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Canan, "Şu anda iki sınıfımız dolu. Bunun yanında köylerde de bu hizmeti veriyoruz. İlçe genelinde 44 yerde 400 kursiyerimize okuma yazma kursu hizmeti sunuyoruz. Öğretmen sayımızı da artırdık. Talep olduğu sürece en ücra köylerimizde de bu kursları açmayı hedefliyoruz. Kurum bünyesinde köylerde, mahallelerde okullarımız bünyesinde hafta sonları kurslar açtık. Çok önemli sonuçlar elde ettik. " ifadelerini kullandı.

Okuma yazma seferberliğiyle ilgili çalışmaları televizyondan öğrendiğini belirten kursiyer Meryem Avcı ise "Ben de herkes gibi yapabilirim diyerek kursa katıldım. Okuma yazma bilmiyordum, mesaj yazamıyordum. Çok şükür şu anda mesajda yazıyorum, kitap da okuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Kursiyerlerden 67 yaşındaki Besna Sancak da kurs sayesinde okuma yazma öğrendiğini aktardı.

Okumanın yaşının olmadığını dile getiren Sancak, "Çok güzel bir duygu. Rabbim herkese nasip etsin inşallah. Herkes gelsin okusun. Telefonuma bir mesaj gelirse okuyabiliyorum. Televizyondaki yazıları okuyabiliyorum. Tek başıma hastaneye gidebiliyorum. Destek veren herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

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Emine Erdoğan, Yüksekova, Hisarcık, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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