Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, olayın faili olduğu belirlenen ve 8 yıldır firari olan İ.Ç'nin İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir evde saklandığı tespit edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Yüksekova'da öldürülen güvenlik korucusunun faili yakalandı - Son Dakika

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