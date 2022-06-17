Yüksekova'da öldürülen güvenlik korucusunun faili yakalandı - Son Dakika
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Yüksekova'da öldürülen güvenlik korucusunun faili yakalandı

17.06.2022 12:22
Yüksekova'da öldürülen güvenlik korucusunun faili yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2014'te öldürülen güvenlik korucusu Sait Kartal'ın faili İstanbul'da yakalandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2014'te öldürülen güvenlik korucusu Sait Kartal'ın faili İstanbul'da yakalandı.

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, olayın faili olduğu belirlenen ve 8 yıldır firari olan İ.Ç'nin İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir evde saklandığı tespit edildi.

10 Haziran'da güvenlik güçlerince yapılan operasyonda zanlı, evde yakalandı.

Yüksekova'ya getirilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna gönderildi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Yüksekova, İstanbul, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova'da öldürülen güvenlik korucusunun faili yakalandı - Son Dakika

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