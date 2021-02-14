Yüksekova'da ölü bulunan köpek yürekleri sızlattı - Son Dakika

Yüksekova'da ölü bulunan köpek yürekleri sızlattı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ölü bulunan sokak köpeği yürekleri sızlattı.

Dondurucu havalar hayatı olduğu gibi sokak hayvanlarını da olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İlçenin Yeşilde Mahallesi'nde soğuktan telef olduğu değerlendirilen sokak köpeği, vatandaşlar tarafından fark edildi. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, dışarıda yaşam mücadelesi veren hayvanların yetkililer tarafından barınağa taşınması gerektiğini söylediler.