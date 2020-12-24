Yüksekova'da otomobil, şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu sürücü Murat Dara hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Yaralı, çevredekiler ve sağlık ekiplerinin yoğun çabasıyla karlı bölgeden yola çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Onbaşılar köyü Dereiçi mezrası yakınlarında meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu bölgede, Murat Dara yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi ile yoldan geçenler, şarampole yuvarlanan otomobilin içindeki Murat Dara ve Yalçın Dara'yı kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücü Murat Dara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yanındaki ağır yaralı Yalçın Dara ise yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülmek üzere karlı bölgeden yola çıkarıldı. Çevredekiler ve sağlık ekiplerinin yoğun çabasıyla yola çıkarıldıktan sonra Yalçın Dara, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat Dara'nın cansız bedeni de yine aynı ekibin çabasıyla araçtan çıkarılıp, morga götürüldü.