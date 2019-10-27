Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Yüksekova'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Yüksekova'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

21 dakika önce

Yüksekova'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralıHakkari'nin Yüksekova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin taklalar atarak şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Yüksekova'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin taklalar atarak şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Yüksekova'ya 10 kilometre uzaklıktaki Demirkonak köyü yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezinden Yukarı Oluk köyüne giden sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 65 NU 092 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, taklalar atarak 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada otomobildeki Rojdar Çiçek ve kuzeni Haşim Çiçek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Yüksekova'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 06:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da kavga eden kalabalığın arasına dalan kardeş, ağabeyini aracın altında 1 kilometre sürükledi
Trump'tan "Suriye'de kalacak mısınız?" sorusuna yanıt: İşimiz bitti, sadece petrolü muhafaza etmek için orada olacağız Terör örgütü PKK'nın bomba yerleştirerek tuzakladığı araç imha edildi Trump canlı yayında tüm dünyaya duyurdu: Bağdadi, intihar yeleğini patlatarak 3 çocuğuyla birlikte öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 18:29:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]