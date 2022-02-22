Yüksekova'da, otomobilin çarptığı hamile kadın ağır yaralandı - Son Dakika
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Yüksekova'da, otomobilin çarptığı hamile kadın ağır yaralandı

22.02.2022 18:17
Yüksekova'da, otomobilin çarptığı hamile kadın ağır yaralandı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 4 aylık hamile Filiz Doğan'a (24) otomobil çarptı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 4 aylık hamile Filiz Doğan'a (24) otomobil çarptı. Ağır yaralanan Doğan, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 17: 00 sıralarında ilçenin İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Filiz Doğan'a, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 06 CFH 136 plakalı otomobil çarptı. Kazada hamile olan Doğan, ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Doğan, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Doğan'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


Yüksekova'da, otomobilin çarptığı hamile kadın ağır yaralandı
Yüksekova'da, otomobilin çarptığı hamile kadın ağır yaralandı
Yüksekova'da, otomobilin çarptığı hamile kadın ağır yaralandı
Yüksekova'da, otomobilin çarptığı hamile kadın ağır yaralandı
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Yüksekova, Otomobil, İpekyolu, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yüksekova'da, otomobilin çarptığı hamile kadın ağır yaralandı - Son Dakika


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