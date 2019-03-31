Yüksekova'da Oy Kullanma İşlemi Başladı
53 dakika önce
- Yüksekova'da oy kullanma işlemi başladıHAKKARİ - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de sabah saat 07.00'de oy kullanma işlemi başladı.
- Yüksekova
'da oy kullanma işlemi başladı
HAKKARİ - Tüm Türkiye
'de olduğu gibi Hakkari
'nin Yüksekova ilçesinde de sabah saat 07.00'de oy kullanma işlemi başladı. Sabah
saat 07.00'de ilçe genelindeki tüm okullarda kurulan sandıklarda vatandaşlar yoğun bir şekilde oy kullanmaya başladı. Akşam saat 16.00'da sona erecek oy kullanma işlemi sırasında vatandaşların hiçbir sıkıntıya maruz kalmamaları ve özgür bir şekilde oy kullanmaları için polis ve jandarma ekipleri de tüm tedbirlerini aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:28 Kaynak: İHA
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