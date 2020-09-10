Yüksekova'da parçalı Ay kendine hayran bıraktı - Son Dakika

Yüksekova'da parçalı Ay kendine hayran bıraktı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde çıkan parçalı Ay izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Yüksekova'da akşam saatlerinde şehrin semalarında görülen parçalı Ay kendine hayran bırakırken, ilçeye ayrı bir güzellik kattı. Bulut olmamasından dolayı şehre renk katan parçalı Ay, görenleri adeta mest etti. Parçalı Ay'ın güzelliğini fırsat bilen bazı vatandaşlar ise fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.