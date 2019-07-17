Yüksekova'da "Parçalı Ay Tutulması" Görüntülendi
3 saat önce
Gökyüzü ile yakından ilgilenenlerin merakla beklediği "Parçalı Ay Tutulması" gece saatlerinde Yüksekova'dan da görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:00 Kaynak: İHA
Gökyüzü ile yakından ilgilenenlerin merakla beklediği "Parçalı Ay Tutulması" gece saatlerinde Yüksekova
'dan da görüntülendi. Türkiye
'nin her yerinden çıplak gözle görülebilen tutulma oluşturduğu manzara ile mest ederken Yüksekova ilçesinde "Parçalı Ay Tutulması" tam görüldü. İlçede yaşayan Vatandaşların geç saatlere kadar uyumayarak, merakla bekledikleri Parçalı Ay Tutulmasını merakla izlediler.
GECE 03.18'DE BİTECEK Ay'ın yaklaşık yüzde 65'lik bölümünün Dünya'nın gölgesinde kaldığı tutulması görülürken, Saat 21.34 sıralarında başlayan tutulmanın gece yarısı saat 03.18'de son bulması bekleniyor.
(Metin Tek/İHA)
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