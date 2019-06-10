Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 2 ölü, 1 yaralı(2)
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Yüksekova'da PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 2 ölü, 1 yaralı(2)

2 saat önce

VALİLİK: İKİ İŞÇİMİZ ŞEHİT OLMUŞTURHakkari Valiliği, Yüksekova ilçesinde, yol inşaatında çalışan işçilere teröristlerce düzenlenen ve 2 işçinin şehit edildiği saldırı ile ilgili açıklama yaptı.

Yüksekova'da PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 2 ölü, 1 yaralı(2), System.String[]

VALİLİK: İKİ İŞÇİMİZ ŞEHİT OLMUŞTUR
Hakkari Valiliği, Yüksekova  ilçesinde, yol inşaatında çalışan işçilere teröristlerce düzenlenen ve 2 işçinin şehit edildiği saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "10.06.2019 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Onbaşılar Köyü Ağaçlı Mezrasında yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik olarak bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucunda 2 işçimiz şehit olmuştur." denildi.


Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 10:05 Kaynak: DHA
Yüksekova, İşçi, Güncel
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