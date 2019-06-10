VALİLİK: İKİ İŞÇİMİZ ŞEHİT OLMUŞTUR

Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesinde, yol inşaatında çalışan işçilere teröristlerce düzenlenen ve 2 işçinin şehit edildiği saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "10.06.2019 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Onbaşılar Köyü Ağaçlı Mezrasında yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik olarak bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucunda 2 işçimiz şehit olmuştur." denildi.