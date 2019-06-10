Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 2 ölü, 1 yaralı
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Yüksekova'da PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 2 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar bölgesinde yeni yapılan karakol inşaatında çalışan işçilere, İran tarafından PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silah ve roketli saldırı düzenlendi.

Yüksekova'da PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 2 ölü, 1 yaralı, System.String[]
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar bölgesinde yeni yapılan karakol inşaatında çalışan işçilere, İran tarafından PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silah ve roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı.
Olay, bugün akşam saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı İran sınırındaki Çobanpınar bölgesinde meydana geldi. Karakol inşatı yapan özel bir firmaya ait şantiyede çalışan işçilere, İran tarafından PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silah ve roketatarlarla saldırı yapıldı. Saldırıda, ilk belirlemelere göre şantiyede çalışan 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı. Yaralı işçi helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. PKK'lı teröristlerin ateş açtığı sınırın diğer tarafı uzun namlulu silahlarla ateş altına alındı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.


- Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 11:00 Kaynak: DHA
Hakkari, PKK, Yüksekova, İşçi, Güncel
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