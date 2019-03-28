Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da PKK'nın Silah ve Mühimmatı Ele Geçirildi

Yüksekova'da PKK'nın Silah ve Mühimmatı Ele Geçirildi

1 saat önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'lılara ait 3 adet kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait mühimmat ele geçirildi.

Yüksekova'da PKK'nın Silah ve Mühimmatı Ele Geçirildi, System.String[]
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'lılara ait  3 adet kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait mühimmat ele geçirildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesine bağlı Tuğlu Köyü Çayırlı ve Sarıtaş mahalleleri yakınlarında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve bu silahlara ait 40 adet fişek ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:30 Kaynak: DHA

Yüksekova, PKK, Güncel
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