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Yüksekova'da PKK'ya ait uzaktan kumandalı EYP ele geçirildi

7 saat önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalına polisin ve jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda terör örgütüne ait uzaktan kumandalı 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Yüksekova'da PKK'ya ait uzaktan kumandalı EYP ele geçirildi, System.String[]

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalına polisin ve jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda terör örgütüne ait uzaktan kumandalı 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Yüksekova'nın Celal Tepe mevkiine operasyon düzenlendi. Arazide yapılan aramalarda terör örgütüne ait tuzaklanmış ve çivilerle güçlendirilmiş 2 EYP (el yapımı patlayıcı) tespit edildi. Tespit edilen patlayıcılar alınan önlemlerin ardından imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.


Yüksekova, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:08 Kaynak: DHA
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