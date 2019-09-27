Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi
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Yüksekova'da PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi

49 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yüksekova'da PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesi Çobanpınar mevkiinde icra edilen operasyonda, PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan 3 şahıs gözaltına alınmış olup, bölgede yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde tespit edilen 5 mağara içerisinde yapılan aramada ise 3 adet büyük tüp, 24 adet büyük pil bloğu, EYP (el yapımı patlayıcı) yapımında kullanılan 10 metre kablo, jelikan bidonlara gizlenmiş çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

(İHA)

Yüksekova, Hakkari, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:55 Kaynak: İHA
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