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Yüksekova'da polislerin organize ettiği voleybol turnuvasında öğrenciler şampiyonluk için yarıştı - Son Dakika

Yüksekova'da polislerin organize ettiği voleybol turnuvasında öğrenciler şampiyonluk için yarıştı

27.11.2021 12:34
Yüksekova'da polislerin organize ettiği voleybol turnuvasında öğrenciler şampiyonluk için yarıştı

Yüksekova ilçesinde polislerin organize ettiği liselerarası voleybol turnuvası tamamlandı.

Yüksekova ilçesinde polislerin organize ettiği liselerarası voleybol turnuvası tamamlandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından yürütülen "Büyük Kalplere Minik Dokunuşlar" projesi kapsamında düzenlenen turnuva ilgi gördü.

Gençlik Merkezi'nin spor salonunda düzenlenen turnuvaya 12 liseden 24 takım katıldı. Bir hafta süren turnuvanın kızlar kategorisinde İsmet Alkan Anadolu lisesi takımı şampiyon oldu.

Erkekler kategorisinde de aynı lisenin erkek takımı kupa kaldırdı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de birinci olan sporculara forma ve voleybol topu hediye etti.

Toplum Destekli Büro Amiri Selman Beğde, turnuva vesilesiyle ilçede eğitim gören öğrenciler ile bir araya gelme fırsatı bulduklarını söyledi.

Aile, okul ve eğitsel çevreleri ile birlikte çok daha fazla kalplere dokunmaya çalıştıklarını ifade eden Beğde, "Etkinliklerin polislerce yapılmış olması burada ayrı bir önem arz ediyor. Bizler de bu etkinlikler ile vatandaşlarımızın yanında ve hizmetinde olduğumuzu hissettirerek kalplerinde yer edinmek istiyoruz. Turnuvalarımıza ciddi bir katılım sağlandı. Çok olumlu geri dönüşler aldık. Katılan ve emek veren tüm herkesi tebrik ediyorum." dedi.

Emniyet Müdürlüğü, Yüksekova, Hisarcık, voleybol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yüksekova'da polislerin organize ettiği voleybol turnuvasında öğrenciler şampiyonluk için yarıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüksekova'da polislerin organize ettiği voleybol turnuvasında öğrenciler şampiyonluk için yarıştı - Son Dakika
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