Yüksekova'da proje tanıtım toplantısı

Hakkari'nin Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 13. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi bilgilendirme ve tanıtım toplantısı yapıldı.



Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen proje tanıtım toplantısında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Vahap Şimşek; "Yüksekova'nın toprak yapısı ve ekolojisi ile bir tarım ve hayvancılık kenti olduğunu söyledi. Şimşek, "30 Eylül 2019'a kadar sürecek olan 13. etap proje desteklerinde yüzde 50 hibe ile yarısı sizden, yarısı bizden sloganıyla tüm üreticilerimizi, çiftçilerimizi ve yatırımcılarımızı bu desteklerden ve fırsatlardan istifade etmeye davet ediyoruz" dedi.



Proje tanıtım toplantısına Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürü Vahap Şimşek, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Çetin Duran, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü İsmail Tunç, Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, üretici birlikleri temsilcileri, kooperatif başkanları, tarım danışmanları, merkez ve köy muhtarları ve çiftçiler katıldı. - HAKKARİ