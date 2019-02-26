Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Rahatsızlanan Asker Hayatını Kaybetti

Yüksekova'da Rahatsızlanan Asker Hayatını Kaybetti

22 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sözleşmeli er, törenle memleketi Ankara'ya uğurlandı.

Yüksekova'da Rahatsızlanan Asker Hayatını Kaybetti, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sözleşmeli er, törenle memleketi Ankara'ya uğurlandı.

Yüksekova ilçesine bağlı Esendere bölgesinde dün rahatsızlanan sözleşmeli er Mehmet Ali Korkmaz, hemen Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden piyade sözleşmeli er Mehmet Ali Korkmaz için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Nuri Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Av. Abdulmecit Tarhan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari İl Başkanı Abdurrahman Er, kurum amirleri ve askeri erkanın katıldığı tören, saygı duruşuyla başladı.

Er Korkmaz'ın özgeçmişinin okunmasının ardından Hakkari Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından dua okundu. Duadan sonra Korkmaz'ın naaşı Ankara'ya uğurlandı. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:10 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankara'da Korkutan Patlama! Bina Sakinleri Panik Halinde Evlerini Terk Etti Orhan Gencebay'ın Eşi Sevim Emre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğum Gününü Kutladı

Erzurumsporlu Futbolcunun Kız Arkadaşının Ölmediği Ortaya Çıktı Sebze ve Meyveden Sonra Elma, Nohut, Mercimek ve Pirinç de Tanzimle Satılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 13:32:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Rahatsızlanan Asker Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]