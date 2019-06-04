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Yüksekova'da Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşlar mezarlıklara akın etti

1 saat önce

Yüksekova'da Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşlar mezarlıklara akın ettiHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşlar mezarlıklara akın etti.

Yüksekova'da Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşlar mezarlıklara akın etti
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşlar mezarlıklara akın etti.
İlçenin Orman Mahallesi'nde bulunan mezarlık, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. Bayram namazından sonra camilerden çıkan vatandaşlar, vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dua etti.
Yakınlarının mezarları başında dua eden vatandaşlar, bayramlarda ilk işlerinin mezarlık ziyareti yapmak olduğunu aktardılar.
Yüksekova'da Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşlar mezarlıklara akın etti
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:45 Kaynak: İHA
Hakkari, Yüksekova, Ramazan Bayramı, Yerel
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