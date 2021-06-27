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Yüksekova'da randevusuz aşı çadırına yoğun ilgi - Son Dakika

Yüksekova'da randevusuz aşı çadırına yoğun ilgi

27.06.2021 08:36

Yüksekova'da randevusuz aşı çadırına yoğun ilgi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlarının rahatça aşılarını yapması için kurulan çadıra vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Yüksekova'da randevusuz aşı çadırına yoğun ilgi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlarının rahatça aşılarını yapması için kurulan çadıra vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Yaş sınırının düşmesiyle hastane ve aile sağlık merkezleri tarafından aşılama çalışmaları hızlandırıldı. En son Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan 18 yaş üstü aşılama açıklamasıyla beraber Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Yüksekova Cengiz Topel Caddesi üzerinde kurulan çadırda korona virüs randevusuz aşısı yapılmaya başlandı. İlçenin en işlek caddesi üzerinden başlatılan randevusuz aşılama çalışmalarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Korona virüs aşısını yaptıran İrfan Dağüstü, "Aşımızı olduk çok şükür. Bugün çarşı merkezinde kurulan aşı çadırı güzel oldu. Bende esnafım tam da fırsat oldu bana. Hemen gelip randevusuz aşımı yaptım. Şükürler olsun güzel oldu. İnşallah bu hastalık biter eski sağlıklı günlerimize kavuşuruz" dedi.

Mazlum Karabulut ise zaman kaybına neden olmadan randevusuz bir şekilde aşısını olduğunu belirterek, "Aşı herkese iyi gelecek inşallah. Görüldüğü kadar vatandaşlar tarafından yoğun bir talep var. İnşallah kısa bir sürede bu hastalığı yener ve eski yaşantımıza döneriz" ifadelerini kullandı.

Yüksekova'da randevusuz aşı çadırına yoğun ilgi
Yüksekova'da randevusuz aşı çadırına yoğun ilgi
Yüksekova'da randevusuz aşı çadırına yoğun ilgi
Yüksekova'da randevusuz aşı çadırına yoğun ilgi

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Yüksekova, Hakkari, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Yüksekova'da randevusuz aşı çadırına yoğun ilgi - Son Dakika


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