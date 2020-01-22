Hakkari'nin Yüksekova İlçesinde, Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği tarafından "Renkli Eller Sanat Atölyesi" açıldı.

İlçe merkezindeki dernek binasında gerçekleşen açılış töreninde konuşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın eşi Sevim Akbıyık, kadınların ekonomik faaliyetlerde bulunmasının önemli olduğunu söyledi.

Kadınların nitelikli işlere kavuşturulmasının ailenin de güçlenmesi anlamına geleceğini ifade eden Akbıyık, bunun ekonomik ve sosyal kalkınmayı beraberinde getireceğini vurguladı.

Akbıyık, şöyle konuştu:

"Tek kazançlı hanelere baktığımızda, erkeğin işinden olması, iş kazası, sakatlık, ağır hastalık veya ölüm gibi durumlarda ailenin yoksullaşması olası durumdur. Oysa çift kazançlı hanelerde kadının ekonomik faaliyetin içinde olması ailenin gelir düzeyini yükselterek kadınların yaratıcılıklarını, becerilerini ve yeteneklerini geliştirerek yoksulluk riskini azaltacaktır. Bugün okuyamamış olan, erken yaşta çocuk sahibi olmuş veya çocuğuna bakacak kimse bulamamış ama boş durmak istememiş, çalışıp başarmış kadınlarımızla gurur duyuyoruz. Pasta, börek, el işi, el sanatları satışı yapan birçok kadınımız var. Bunlar yaşamlarını, işlerini, evlerini, hobilerini ve arkadaşlarını kısaca hayatlarını bir dengede yaşayan güçlü kadınlardır."

Konuşmasının ardından atölyeyi gezen Akbıyık, kursiyerlerle sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper'in eşi Şafak Alper, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Dünya ve Anadolu Dernekleri Toplumsal Destekleme Federasyonu Başkanı Müjgan Erdem, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Fatih Arslan, kurum amirleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.