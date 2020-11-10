Yüksekova'da risk altındaki gençlerin meslek edinmeleri sağlanacak - Son Dakika

Yüksekova'da risk altındaki gençlerin meslek edinmeleri sağlanacak

10.11.2020 16:05

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırlanan "Risk Altındaki Gençlerin Meslek Edinerek Sosyal Entegrasyonlarının Sağlanması" projesi ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde risk altındaki gençlerin meslek sahibi olmaları sağlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırlanan "Risk Altındaki Gençlerin Meslek Edinerek Sosyal Entegrasyonlarının Sağlanması" projesi ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde risk altındaki gençlerin meslek sahibi olmaları sağlanacak.

Yüksekova Kaymakamlığı, Ticaret ve Sanayi Odası ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) iş birliğinde hazırlanan proje için DAKA Hakkari Yatırım Destek Ofisi'nde imza töreni düzenlendi.

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, burada yaptığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 81 ilde uyguladığı SOGEP kapsamında 2020'de destek alamaya hak kazanan projenin, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı öncülüğünde, Yüksekova Kaymakamlığının iş birliğiyle uygulanacağını söyledi.

1,3 milyon lira bütçeli projenin 1 milyon lirasının hibe olduğunu belirten Güray, şöyle konuştu:

"Proje ile 15-29 yaş arası 200 kişiden oluşan risk altındaki gençlere mesleki ve kişisel eğitimler, rehberlik, girişimcilik, madde bağımlılığı önleme terapileri verilecek, risk altındaki gençlerin sosyal entegrasyonlarının sağlanması için farkındalık çalışmaları yürütülecektir. İstihdam edilebilirliklerinin sağlanması için İŞ-KUR ve özel sektörle bağlantı kurarak bölgede risk altındaki gençlerin eğitimine, sağlık hizmetlerine ve istihdamda yer almaya erişimlerinde destek olunacak. Proje kapsamında gerçekleştirilecek mesleki ve diğer eğitimler sonucunda 120 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Bu projenin ilimize hayırlı olmasını diliyorum."

Ardından Güray ile Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar proje protokolünü imzaladı.

Yüksekova'da risk altındaki gençlerin meslek edinmeleri sağlanacak
Yüksekova'da risk altındaki gençlerin meslek edinmeleri sağlanacak
Yüksekova'da risk altındaki gençlerin meslek edinmeleri sağlanacak
Yüksekova'da risk altındaki gençlerin meslek edinmeleri sağlanacak

Yüksekova Kaymakamlığı, Yüksekova, Ticaret, Hakkari, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yüksekova'da risk altındaki gençlerin meslek edinmeleri sağlanacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tenisi bırakıp modellik yapan Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili: Anlayamıyorum Taliban yeni ABD Başkanı Joe Biden'a Barış Anlaşmasına uyması yönünde çağrıda bulundu Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek? Korona salgınının başladığı Vuhan'dan skandal görüntüler! Kantin çalışanı sebzeleri ayağıyla yıkadı Gizli kamerayı izleyince hayatının şokunu yaşadı! İç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocasıymış Fenomen Murat Övüç, lüks villasında 147 bin dolarlık takılarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı 2 madde geri çekiliyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Lütfi Elvan, TBMM'de yemin etti Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Lütfi Elvan, TBMM'de yemin etti         
16:37
Hazar Ergüçlü, Alev Alev dizisi için bambaşka biri oldu! Vücuduna 5 saatlik makyajla yanık imajı verildi Hazar Ergüçlü, Alev Alev dizisi için bambaşka biri oldu! Vücuduna 5 saatlik makyajla yanık imajı verildi         
15:54
KJ hatalarıyla gündeme gelen TRT'den bir yanlışlık daha: Devletin zirvesi Atanıtkabir'deydi KJ hatalarıyla gündeme gelen TRT'den bir yanlışlık daha: Devletin zirvesi Atanıtkabir'deydi         
15:22
Güney Afrika'da 2 milyon yıllık insansı kafatası bulundu Güney Afrika'da 2 milyon yıllık insansı kafatası bulundu         
14:38
Şırınga çikolatadan ölen minik Mert, suçlu bulundu! Babası çıkan karara isyan etti Şırınga çikolatadan ölen minik Mert, suçlu bulundu! Babası çıkan karara isyan etti         
14:08
Johnny Deep, istifa ettiği filmden 10 milyon dolar maaş alacak Johnny Deep, istifa ettiği filmden 10 milyon dolar maaş alacak         
13:57
Jandarma kontrol noktasından geçerken elindeki tabancayla video çeken Suriyeli yakalandı Jandarma kontrol noktasından geçerken elindeki tabancayla video çeken Suriyeli yakalandı         
13:44
Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler         
13:18
İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı         
13:16
Rusya'nın Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız         
12:37
Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak         
11:48
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak         
11:37
Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak) Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak)         
11:20
Yolda yürüyen kızın yüzüne tükürmüştü, geri dönüp görüntüsünü izlemiş Yolda yürüyen kızın yüzüne tükürmüştü, geri dönüp görüntüsünü izlemiş         
10:40
İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum         
10:32
Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor         
10:30
Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 16:49:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüksekova'da risk altındaki gençlerin meslek edinmeleri sağlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei