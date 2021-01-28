Son dakika haberleri! Yüksekova'da, sağlık ekipleri kar ve soğuk dinlemeden aşı yapıyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Yüksekova'da, sağlık ekipleri kar ve soğuk dinlemeden aşı yapıyor

28.01.2021 08:43
Son dakika haberleri! Yüksekova'da, sağlık ekipleri kar ve soğuk dinlemeden aşı yapıyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, kar- kış demeden en ücra köylerde aşılama yapıyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, kar- kış demeden en ücra köylerde aşılama yapıyor.

Yüksekova ilçesindede, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, kar kış demeden vatandaşlara köylere gidiyor. İlçeşe 40 kilometre uzaklıkta bulunan Esendere beldesine bağlı Güvenli köyüne giden ekipler, Tahir (92) ve kardeşi Sait Fırtına'ya (88) korona aşısı yaptı. Fırtına kardeşler, kar ve soğuk demeden çalışmalarını yürüten ekiplere teşekkür etti.

Mobil aşı ekibinden Dr. Muhammed Kurt, çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek,"Aşılar durmaksızın devam ediyor. 85 yaş üstündeki vatandaşlarımıza durmadan aşı yapmaya devam ediyoruz. 90 yaşı bitirdik 85'e geldik. Bundan sonra 85 yaş altına aynı şekilde peyder pey devam edecek. Herkesin aşı olmasını kesinlikle tavsiye ediyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA

Koronavirüs, Yüksekova, Fırtına, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Yüksekova'da, sağlık ekipleri kar ve soğuk dinlemeden aşı yapıyor - Son Dakika

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