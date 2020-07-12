Yüksekova'da sel felaketi: 10 bin bağ ot ve bahçeler zarar gördü - Son Dakika

Yüksekova'da sel felaketi: 10 bin bağ ot ve bahçeler zarar gördü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yağmurun sele neden olması sonucu 5 köyde maddi zarar meydana geldi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yağmurun sele neden olması sonucu 5 köyde maddi zarar meydana geldi.

Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu
Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler
Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı


İlçeye bağlı 20 kilomete uzaklıkta bulunan Aşağı Uluyol, Yukarı Uluyol, Çukurca ve Demirkonak köyü ile Yumrutaş mezrasında öğle saatlerinde başlayan yoğun yağmur yağışı nedeniyle 5 köy sular içinde kalırken, toplam 10 bin bağ ot ve bahçeler zarar gördü. Ekiplerin gelmesiyle olayın yaşandığı köylerde inceleme yapıldı.


Köy sakini Bahattin Örtaş, "Yaklaşık 1 saat önce acayip bir yağmur yağışı oldu. Acayip bir felaket yaşadık. Selden dolayı bu tarafta 5 köy zarar gördü. Bu selden dolayı bizim tüm ot bağlarımız ve bahçelerimiz zarar gördü. Yağışla beraber gelen çamur tüm otlarımızın üzerine geldi. Bizde çaresiz durumda bekliyoruz. Bu selden dolayı çare istiyoruz, yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.


Öte yandan bölgede başka bir sıkıntı yaşanmaması için Yüksekova Özel İdare ekipleri hazır bekleniyor. - HAKKARİ

Yüksekova, Yumrutaş, Çukurca, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 20:27 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yüksekova'da sel felaketi: 10 bin bağ ot ve bahçeler zarar gördü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:16 Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler 00:07 Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı 23:53 Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı 23:19 Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor 22:30 İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı 22:09 Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur 21:01 Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü 20:05 Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı 19:26 Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:13 Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti 16:47 Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:33 Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti 16:08 Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler
00:16
Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı
00:07
Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı
23:53
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
23:19
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
22:30
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
22:09
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
21:01
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı
20:05
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:26
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
19:13
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 02:58:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüksekova'da sel felaketi: 10 bin bağ ot ve bahçeler zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]