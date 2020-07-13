Yüksekova'da sel felaketi - Son Dakika

Yüksekova'da sel felaketi

Yüksekova'da sel felaketi Sel sırasında bir evde kalan 2 çocuk vatandaşlar tarafından kurtarıldı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan yağıştan dolayı bazı köyler sular altinda kalırken, bir evde kalan 2 çocuk ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Yüksekova'da sel felaketi

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Sel sırasında bir evde kalan 2 çocuk vatandaşlar tarafından kurtarıldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan yağıştan dolayı bazı köyler sular altinda kalırken, bir evde kalan 2 çocuk ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Öğlen saatlerinde başlayan yağmurun sele neden olması sonucu 4 köy ve 1 mezrada maddi zarar meydana geldi. İlçeye bağlı 20 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağı Uluyol, Yukarı Uluyol, Çukurca ve Demirkonak köyü ile Yumrutaş mezrasında öğle saatlerinde başlayan yoğun yağmur yağışı nedeniyle 4 köy e 1 mezra sular içinde kalırken, toplam 10 bin bağ ot ve bahçeler zarar gördü. Sel sırasında bir evde kalan 2 çocuk ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Ekiplerin gelmesiyle olayın yaşandığı köylerde inceleme yapıldı.

Öteyandan, İl Özel İdare ekipleri ise başka bir sıkıntı yaşanmaması için hazırda bekliyorlar.

Yüksekova, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 01:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yüksekova'da sel felaketi - Son Dakika
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