Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da sentetik ecza maddesi ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Yüksekova'da sentetik ecza maddesi ele geçirildi

Yüksekova'da sentetik ecza maddesi ele geçirildi

21 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 199 bin 120 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Yüksekova'da sentetik ecza maddesi ele geçirildi, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 199 bin 120 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesi Akpınar köyü Ovaiçi mezrasında durdurulan bir araç üzerinde yapılan aramada, 199 bin 120 adet diazepam 10 ibareli sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir. 3 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Emniyet Müdürlüğü, Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:05 Kaynak: İHA
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