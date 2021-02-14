Yüksekova'da sevgililer günü onlardan sorulur - Son Dakika

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Yüksekova'da sevgililer günü onlardan sorulur

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 2 işletmeci kadın Rojda Suel ve Havva Uzunköprü her sene olduğu gibi yine bu senede ve sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen satışlarını yaptılar.

Rojda Suel ve Havva Uzunköprü adlı 2 işletmeci 2 kadın, İlçede 2 sene önce Cengiz Topel caddesinin üzerinde açtıkları 'Begonya Çiçekçilik" adlı iş yerinde hizmet vermeye başladılar.

Tüm ülke genelinde koronavirüs salgının başlamasıyla her iş yeri olduğu gibi onları sektörüde etkiledi.

Bu sene 14 Şubat sevgililer günü, Hafta sonuna düşmesi ve kısıtlamanın da olmasına rağmen, 2 işletmeci kadın olan Rojda Suel ve Havva Uzunköprü, kısıtlamada gelen müşterilerini geri çevirmediler.

2 işletmeci kadın Suel ve Uzunköprü, Cengiz Topel üzerinde bulundukları iş yerlerini kadın gücüyle yönettiklerini ve hafta sonu uygulanan kısıtlamaya rağmen tüm kesimlere verdiklerini söylediler.

Biz burayı 2 işletmeci kadın olarak yönetiyoruz diyen Rojda Suel,"İşlerimiz pandemiden dolayı baya baya düştü.Bugün 14 Şubat sevgililer günü ve kısıtlamaya rağmen büyük çok iyi geçti. Bugün vatandaşlarımız, memur kesimimiz ve herkesi eşine ve sevgilisine ve çocuklarına çiçek aldılar, buket yaptılar ve çikolata aldılar. Tek temennimiz bu hastalığın bitmesi ver herkesin artık herkesin yaşantısına dönmesidir. İnşallah kapalı iş yerleri de açılır ve herkes eski yaşantısına başlar"dedi.

Kadın işletmeci olan Havva Uzunköprü ise,"İşlerimiz bu sene baya baya düştü. Kısıtlamaya rağmen herkes yine bizleri yerimizi tercih ederek, eşine,sevgilisine,annesine ve çocuklarına değişik hediyeler aldı. 14 şubat olmasında dolayı bugün bizim işler iyi geçti inşallah bu hastalıkta biter tüm iş yerleri çalışmalarına geçer. Herkesin sevgililer günü kutlu olsun" İfadelerini kullandı.