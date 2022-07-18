YÜKSEKOVA'DA SICAKTAN BUNALANLAR AVAŞİN DERESİ'NDE SERİNLEDİ - Son Dakika
Üye Girişi

YÜKSEKOVA'DA SICAKTAN BUNALANLAR AVAŞİN DERESİ'NDE SERİNLEDİ

18.07.2022 09:18

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde termometreler 40 dereceyi gösterince sıcaktan bunalanlar, kar suları ile beslenen Avaşin Deresi'nde serinledi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde termometreler 40 dereceyi gösterince sıcaktan bunalanlar, kar suları ile beslenen Avaşin Deresi'nde serinledi.

Bir zamanlar terör olaylarıyla gündeme gelen Yüksekova'nın Dağlıca bölgesi, huzurun sağlanmasıyla hafta sonları pikniğe gelenlerle doluyor. İlçede son yılların en sıcak yazlarından biri yaşanırken, termometreler de 40 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalanlar, kar sularıyla beslenen Dağlıca bölgesindeki Avaşin Deresi'nde serinledi. Suya girenlerin bazıları, tehlikeye aldırış etmeden yüksekten buz gibi dereye atladı.

Derede yüzen Furkan Doğan (20), serin sulara girmenin keyfini yaşadıklarını belirterek, Burada hava sıcaklığı 40 dereci buldu. Bizler, aşırı sıcaklardan dolayı buraya gelip yüzüyoruz. Buranın suyu kar sularıyla beslendiği için çok soğuk. Soğuk suda yüzmek de ayrı bir zevk. Arkadaşlarımızla birlikte hem yüzüyoruz hem eğleniyoruz dedi.

YORUMLAR
500
Sıcaktan bunalan İstanbullular soluğu sahillerde aldı Sıcaktan bunalan İstanbullular soluğu sahillerde aldı Termometreler 42 dereceyi gösterdi...Sıcak hava bunalttı, vatandaşlar çeşme başlarında serinledi Termometreler 42 dereceyi gösterdi...Sıcak hava bunalttı, vatandaşlar çeşme başlarında serinledi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÜKSEKOVA'DA SICAKTAN BUNALANLAR AVAŞİN DERESİ'NDE SERİNLEDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:31 17 yıl sonra barışan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti Vegas'ta evlendi
09:22 Gökhan Zan ile Müge Uzun Zan'ın dansı sosyal medyada gündem oldu
09:05 Sarıyer'de sahilde ceset bulundu! Ekipler cenazeye halat yardımıyla ulaşabildi
09:07 Seçim anketlerinden Erdoğan ve Bahçeli'yi tedirgin eden sonuçlar: Cumhur İttifakı 17 puan geriye düştü
09:08 Kırmızı bültenle aranıyordu! Azat Kendal kod adlı PKK'lı terörist Necati Utku Kiraz öldürüldü
08:50 Nesli tükenme tehlikesindeki Fırat kaplumbağası Adıyaman'da balıkçılar tarafından görüntülendi
08:46 Sır ölüm! Yabancı uyruklu kadın Şişli'de kaldığı otelin bahçesinde ölü bulundu
08:40 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi tarafından tehdit edildiğini iddia etti: Kardeşinin mallarına çöktün, katillerin peşine düşmedin
08:39 ABD'yi kızdıracak hamle! Batı'nın yaptırımlarıyla mücadele eden Rusya'ya destek Suudi Arabistan'dan geldi
08:33 Anthony Nwakaeme aradığı takımı buldu! İngiltere'nin ikinci ligine gidebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 09:45:59. #1.13#
SON DAKİKA: YÜKSEKOVA'DA SICAKTAN BUNALANLAR AVAŞİN DERESİ'NDE SERİNLEDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement