YÜKSEKOVA'DA SICAKTAN BUNALANLAR AVAŞİN DERESİ'NDE SERİNLEDİ

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde termometreler 40 dereceyi gösterince sıcaktan bunalanlar, kar suları ile beslenen Avaşin Deresi'nde serinledi.

Bir zamanlar terör olaylarıyla gündeme gelen Yüksekova'nın Dağlıca bölgesi, huzurun sağlanmasıyla hafta sonları pikniğe gelenlerle doluyor. İlçede son yılların en sıcak yazlarından biri yaşanırken, termometreler de 40 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalanlar, kar sularıyla beslenen Dağlıca bölgesindeki Avaşin Deresi'nde serinledi. Suya girenlerin bazıları, tehlikeye aldırış etmeden yüksekten buz gibi dereye atladı.

Derede yüzen Furkan Doğan (20), serin sulara girmenin keyfini yaşadıklarını belirterek, Burada hava sıcaklığı 40 dereci buldu. Bizler, aşırı sıcaklardan dolayı buraya gelip yüzüyoruz. Buranın suyu kar sularıyla beslendiği için çok soğuk. Soğuk suda yüzmek de ayrı bir zevk. Arkadaşlarımızla birlikte hem yüzüyoruz hem eğleniyoruz dedi.