Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da sığınakta patlayıcı malzemeleri ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

Yüksekova'da sığınakta patlayıcı malzemeleri ele geçirildi

11 dakika önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, tespit edilen sığınakta el yapımı patlayıcı (EYP) ve sığınak yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Yüksekova'da sığınakta patlayıcı malzemeleri ele geçirildi, System.String[]
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, tespit edilen sığınakta el yapımı patlayıcı (EYP) ve sığınak yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesine bağlı Aşağı Ölçekli Mahallesi Sadullah Tepe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde tespit edilen sığınakta arama yapıldı. Aramada, sığınakta 3 pil bloğu ve çok sayıda pil,1 adet 12 voltluk akü, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan kablo, 2 uyku tulumu, 3 battaniye ve sığınak yapımında kullanılan kazma, çekiç, murç gibi malzemeler ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.
 


- Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:47 Kaynak: DHA
Jandarma, Hakkari, Yüksekova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şelaleden Atlayan Yabancı Uyruklu Genç Kayalıklara Çarparak Hayatını Kaybetti Siirt'te Turuncu Listede Aranan Terörist Etkisiz Hale Getirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe Harekatı mesajı Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe Harekatı'ndan yeni görüntüler yayınlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 18:58:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da sığınakta patlayıcı malzemeleri ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]