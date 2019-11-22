Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da silah ve mühimmat ele geçirildi
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Yüksekova'da silah ve mühimmat ele geçirildi

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yüksekova'da silah ve mühimmat ele geçirildi, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda silah ve mühimmat ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "21 Kasım 2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Doğanlı köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde tespit edilen sığınak içerisinde; 1 adet bixi makineli tüfek, 1 adet RPG-7 roketatar silahı, 1 adet 7.65 mm susturuculu tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 600 adet bixi mühimmatı, 1 adet 200'lü bixi mayonu, 6 adet anti tank roketatar mühimmatı, 5 adet el bombası, 1 adet kara mayını, 6 adet roketatar sevk fişeği, 1 adet el telsizi, 1 adet el dürbünü, 1 adet dörtlü pil bloğu, 1'er adet pamço, mat ve uyku tulumu, çok miktarda yaşam malzemesi, örgütsel doküman ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:40 Kaynak: İHA
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