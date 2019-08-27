Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da silahlı saldırı: 1 yaralı
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Yüksekova'da silahlı saldırı: 1 yaralı

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı.

Yüksekova'da silahlı saldırı: 1 yaralı, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı.


Olay, Yüksekova ilçesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Zagros İş Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1 kişi iş merkezinde silahlı saldırı sonucu yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Henüz olayın nedeni öğrenilemezken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis, saldırgan yada saldırganları bulmak için inceleme başlattı. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Zagros, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 06:16 Kaynak: İHA
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