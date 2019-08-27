Yüksekova'da silahlı saldırı: 1 yaralı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Cengiz Topel Caddesinin üzerinde bulunan Zagros İş Merkezinde 1 kişi, kişi ve kişilerce silahlı saldırı sonucu yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralı vatandaşa ilk müdahalesi ardından hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdiler. Olayı yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdılar.

Henüz olayın nedeni öğrenilmezken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis, saldırgan yada saldırganları bulmak için inceleme başlattı.