Yüksekova'da sis hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksekova'da sis hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Yüksekova'da sis hayatı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis, hayatı olumsuz etkiliyor.

Yüksekova'da sis hayatı olumsuz etkiliyor, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis, hayatı olumsuz etkiliyor.


Yüksekova ilçesinde haftalardır devam eden yoğun sisten dolayı görüş mesafesinde düşüş yaşandı. Kar yağışının ardından yoğun sis, dondurucu hava, buz tutan sokak ve kaldırımlar hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü ilçede araçların dörtlülerini açarak yol aldığı görüldü. Yetkililer ise sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları ve kazaya davetiye çıkartmamaları konusunda uyarısında bulundu. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:58 Kaynak: İHA
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