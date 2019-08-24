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Yüksekova'da sivil aracın geçişi sırasında patlama: 2 yaralı

34 dakika önce

Yüksekova'da sivil aracın geçişi sırasında patlama: 2 yaralıHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde seyir halinde sivil bir aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Yüksekova'da sivil aracın geçişi sırasında patlama: 2 yaralı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova- Şemdinli yolu üzerinde seyir halinde sivil bir aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüksekova-Şemdinli karayolu üzerinde ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Karabey köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen sivil bir aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada araçta bulunan 2 sivil yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgeye giden jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili tahkikat başlattı.

Yüksekova, Şemdinli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:10 Kaynak: İHA
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