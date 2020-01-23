Yüksekova'da soğuk hava hayatı olumsuz Eietkiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksekova'da soğuk hava hayatı olumsuz Eietkiliyor - Son Dakika

Yüksekova'da soğuk hava hayatı olumsuz Eietkiliyor

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor.

Yüksekova'da soğuk hava hayatı olumsuz Eietkiliyor, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor.


Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan soğuk hava, Yüksekova ilçesinde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Akşam saatlerinde buz kesilen ilçede, özellikle esnafın erken dükkanını kapatıp eve gitmesine sebep oluyor. Cengiz Topel Caddesi üzerinde seyyar satıcılık yapan vatandaşlar, soğuk havalar nedeniyle odun yakarak müşteri beklerken ısınmaya çalışıyorlar.


Yüksekova'a kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğunu ifade eden Taksi şoförü İsmail Tuna, "Yüksekova'yı biliyorsunuz haftalar önce kar yağışı başladı. Ardından da soğuk havalar adeta buz kesti. Akşamları ise ilçede eksi 25 dereceyi buluyor. Bununla beraber yollar buz halinde. Bizde taksiciler sıkıntı yaşıyoruz. Kaygan olan yollardan dolayı arkadaşlarımız çoğu zaman kaza yapıyorlar. Malum Yüksekova'nın kışı çok çetin geçiyor. Çünkü arabayı bazen çalıştırmak çok zor oluyor. Çünkü hepimiz ekmeğimizin peşindeyiz" desi.


Akşam üzeri balık alışverişine çıkan Diyarbakırlı İlyas Evsen isimli vatandaş ise "Burada havalar bayağı soğudu. Günler öncesi kar yağdı. Bizde Diyarbakırlı olarak, Diyarbakır'ın sıcağına hasret kaldık. Bu soğuklar sanırım satışları da etkiliyor. Yüksekova'da kar 80-90 santimi buluyor" dedi. - HAKKARİ

Doğu Anadolu Bölgesi, Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kanlar içinde yolda buldu
Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinden Çin'e seyahat edecek vatandaşlara uyarı Açıklaması 23 farklı ülke vatandaşının konuşmasını taklit eden garsonu milyonlar izledi Ölümcül virüs Singapur'a da sıçradı!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 03:16:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüksekova'da soğuk hava hayatı olumsuz Eietkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]