Yüksekova'da Soğuk Hava ve Sis
3 saat önce
- Araçların yoğun sis altında ilerlemesi Vatandaşların yoğun sis altında yürümesi Vatandaşlardan Hakkı Tekirdağ'ın arabasının buz tutan camını temizlemesi Vatandaşlardan Hakkı Tekirdağ ile röportaj Evlerin çatılarından sarkan buz sarkıtları Soğuk havada bekleyen sokak hayvanlar HAKKARİ...
- Araçların yoğun sis altında ilerlemesi
Vatandaşların yoğun sis altında yürümesi
Vatandaşlardan Hakkı Tekirdağ
'ın arabasının buz tutan camını temizlemesi
Vatandaşlardan Hakkı Tekirdağ ile röportaj
Evlerin çatılarından sarkan buz sarkıtları
Soğuk havada bekleyen sokak hayvanlar
HAKKARİ - Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde etkili olan sis ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:12 Kaynak: AA
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