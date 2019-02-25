Yüksekova'da Soğuk Havalar Hayatı Olumsuz Etkiliyor
1 saat önce
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eksi 12 dereceyi bulan dondurucu soğuk vatandaşları olumsuz etkiliyor.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde eksi 12 dereceyi bulan dondurucu soğuk vatandaşları olumsuz etkiliyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının eksi 12 dereceyi görmesi vatandaşları olumsuz etkiliyor. Dondurucu soğuk çalışanlar, dışarıda bulunanlar ve evde ısınmaya çalışan vatandaşların hayatını zorlaştırıyor. Soğuk hava nedeniyle ilçede akşamları ise hayat durma noktasına geliyor. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:13 Kaynak: İHA
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