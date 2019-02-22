Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Sokak Hayvanları İçin Yemleme Çalışması

Yüksekova'da Sokak Hayvanları İçin Yemleme Çalışması

37 dakika önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aç kalan sokak hayvanları için belli noktalara yem bırakıldı.

Yüksekova'da Sokak Hayvanları İçin Yemleme Çalışması, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aç kalan sokak hayvanları için belli noktalara yem bırakıldı.

Yüksekova Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) işbirliği ve destekleriyle sokak hayvanlarının yoğunlukta olduğu bölgelere yem bırakıldı. Belediye Veteriner Hekimi Hekim Kaçan, "Can dostlarımızın kış aylarını daha sağlıklı bir şekilde geçirebilmeleri için ekiplerimiz çalışmalarına hız verdi. Sabahın erken saatlerinde göreve başlayan ekiplerimiz, gün boyu çalışmalarını sürdürüyor. HAYTAP ve duyarlı vatandaşlardan topladığımız 2 ton mamayı sokak hayvanlarına dağıtıyoruz" dedi.

Yüksekova'da kış koşullarının çok kötü olduğunu belirten Kaçan, "Köpekler besin bulmada sıkıntılar yaşıyorlar. Köpek ve kediler için şu an şehir merkezi ve kırsal yerlere mama bırakıyoruz. Bu sayede köpekler, kediler ve diğer canlı dostlarımız besleniyorlar" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Hekim Kaçan, "Ellerinden geldiğince bir kap yemeği ve artan yemek atıklarını kapı önlerine bıraksınlar. Köpek ve kediler de bu sayede sert geçen kışı rahat bir şekilde geçirirler" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:13 Kaynak: İHA

Hayvan Hakları Federasyonu, Hakkari, Yüksekova, Güncel
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